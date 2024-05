La Cna guarda alle sfide future | Vogliamo un’Europa più forte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) "più, coesa e competitiva per affrontare ledel futuro" è il titolo del documento messo a punto dalla CNA per indicare le proposte che la Confederazione presenterà ai candidatiprossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Gli artigiani imprenditori del centro Italia, nell’unica macro regione che unisce Toscana, Umbria, Marche e Lazio hanno lavorato insieme per un documento di sintesi di richieste e di proposte che proporranno oggi9,30 al Palazzo degli Affari di Firenze ai candidati al consiglio europeo. I quattro presidenti regionali di Cna, Luca Tonini per la Toscana, Erino Colombi per il Lazio, Paolo Silenzi per le Marche e Michele Carloni per l’Umbria li illustreranno a una tavola rotonda con Dario Tamburrano (Movimento 5 Stelle), Francesca Peppucci (Forza Italia), Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia), Dario Nardella (Partito Democratico), Rosa Maria Di Giorgi (Stati Uniti d’Europa).