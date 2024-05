La Cina avvia manovre militari contro Taiwan | Punire gli indipendentisti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Due giorni di esercitazioni, come “forte punizione per gli atti separatisti delle forze ‘indipendentiste di’ e come un severo avvertimentole interferenze e le provocazioni di forze esterne”, annuncia la, tre giorni dopo l’insediamento sull’isola del nuovo presidente Lai Ching-te (William Lai). Per quasi 70 anni, la “linea mediana” nello Stretto diè servita da confine non ufficiale tra. La linea mediana fu definita nel 1955 con il Trattato di mutua difesa Usa-dal generale dell’aeronautica statunitense Benjamin O. Davis, che tracciò una linea immaginaria in mezzo allo stretto. Gli Stati Uniti cominciarono quindi a fare pressioni su entrambe le parti affinché stipulassero un tacito accordo di non oltrepassare la linea stessa. La Repubblica popolare cinese non ha attraversato la linea mediana fino al 1999. Da quell’anno però aerei e navicinesi si sono resi protagonisti di ripetuti sconfinamenti, aumentati a dismisura dal 2020 e verificati con crescente regolarità negli ultimi mesi.