La Cei nomina una donna alla guida dell’ufficio di prevenzione degli abusi sui minori | Ci aiuta ad ascoltare le vittime

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chiara Griffini, consacrata laica, psicologa e psicoterapeuta, succede al vescovo Ghizzonitesta del servizio per la tutela dei. E’ stato necessario modificare lo statuto. Zuppi: “E’ una professionista, non è telecomandata”.

La Cei nomina una donna alla guida dell'ufficio di prevenzione degli abusi sui minori - La Conferenza episcopale italiana ha nominato una donna, la laica consacrata Chiara Griffini , presidente del proprio Servizio per la tutela dei minori, l'ufficio che si occupa di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali compiuti nella Chiesa a danno di minorenni. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti < repubblica

Abusi: card. Zuppi, 'Chiara Griffini non è telecomandata' - 'Non è telecomandata'. Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ha definito la nomina di Chiara Griffini a presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori, che succede a mons. Lorenzo Ghizzoni. 'È una psicoterapeuta, una professionista seria', ha detto il presidente ... agensir