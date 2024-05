La campagna più ' analogica' di Elly Schlein per le Europee

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 23 maggio 2024) AGI - "Strada per strada, casa per casa":si affida al nume tutelare della sinistra italiana, Enrico Berlinguer, per galvanizzare i candidati e le candidate del Partito Democratico in vista del rush finale dellaper le. Dello storico segretario del Pci è la citazione che la leader dem usa durante una call con quella che definisce "una squadra forte e competitiva". Un omaggio e, forse, un 'amuleto' in vista del voto europeo dell'8 e 9 giugno. Laelettorale ha ormai compiuto il giro di boa, la segretaria ha appena superato le 70 tappe del suo tour per l'Italia. Ne mancano, a questo punto, poco meno di trenta. I sondaggi in mano ai dem sono buoni e lasciano prevedere che la soglia psicologica del 20 per cento sia ampiamente alla portata. Tuttavia, avverte, è adesso che bisogna spingere di più, non adagiarsi sugli allori. Anche perché gli avversari da battere sono più d'uno.