La Brianza col cuore in Africa Un esercito di medici per gli ultimi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sabato si celebra l’Day. Italian Global health Action lo ricorda con il convegno “Salute globale e terzo settore“ in programma domani, dalle 8.30 alle 16, nell’aula magna dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca a Monza, che mette al centro il grande tema della salute globale, l’impegno dei, dei centri di ricerca, delle organizzazioni di terzo settore e degli enti filantropici che finanziano iniziative nel mondo. Molte le organizzazioni che operano in questo ambito, tra cui l’Università degli studi di Milano, il dipartimento dina e Chirurgia dell’Università Bicocca, con operatori, esperti, volontari, donatori e organizzazioni filantropiche che si confronteranno, portando dati, storie e buone pratiche per offrire aiuto a chi soffre nel mondo. Tra le numerose esperienze, quelle di persone impegnate nel portare aiuti a chi, non ha mezzi e risorse per curarsi.