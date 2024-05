Judo - Mondiali Abu Dhabi 2024 | Tavano fuori dal podio nei +78kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Italia a secco di medaglie nell’ultima giornata di gare individuali aidi. In quel di AbuAsyaperde la finale per il bronzo contro la sudcoreana Huyun Kim e non riesce a salire suldei, chiudendo in quinta posizione. La 21enne friulana aveva iniziato la sua giornata superando la lituana Jablonskyte, la tunisina Mzougui e l’olandese Stevenson per accere alle semifinali. A questo punto, la sconfitta per mano della turca Ozdemir con un ippon che non lasciava scampo alla nostra. In campo maschile, l’unico azzurro in gara quest’oggi, Gennaro Pirelli, è stato eliminato all’esordio nei -100 kg dall’austriaco Aaron Fara. SportFace. .