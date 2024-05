(Di giovedì 23 maggio 2024) Non è arrivata la quarta medaglia per l’Italia in questi Mondiali 2024 di, impegnataper ildella categoria dei +78 kg femminili, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della solida sudcoreanaKim (n.7 del ranking IJF). Sul tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), la nostra portacolori ha espresso le proprie qualità al 100%. Kim si è dimostrata molto “esperta”gestione del match, servendosi del gioco di prese alla manica, usando molto bene la gamba destra, e bloccando le iniziative di. Laka nostrana non è mai riuscita a trovare il modo di mettere in difficoltà l’avversaria, che con fare anche un po’ ostruzionistico ha agito per buttare letteralmente fuori l’azzurra. Nelle prese descritte, quando mancavano circa 90? al termine, l’asiatica è riuscita a concretizzare una tecnica di immobilizzazione al braccio enon è stata in grado di liberarsi.

Judo, Asya Tavano deve arrendersi ad Hayun Kim nella finale mondiale per il bronzo dei +78 kg - judo, asya Tavano deve arrendersi ad Hayun Kim nella finale mondiale per il bronzo dei +78 kg - Non è arrivata la quarta medaglia per l’Italia in questi Mondiali 2024 di judo. asya Tavano, impegnata nella finale per il bronzo della categoria dei +78 kg femminili, ha dovuto alzare bandiera bianca ... oasport

Judo, Asya Tavano perde in semifinale e si giocherà il bronzo ai Mondiali nei pesi massimi - judo, asya Tavano perde in semifinale e si giocherà il bronzo ai Mondiali nei pesi massimi - asya Tavano raggiunge la finale per il bronzo nei pesi massimi e salva il bilancio azzurro nella quinta giornata dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di ... oasport

Mondiali judo, Bellandi d'argento: "A Parigi per il gradino più alto" - Mondiali judo, Bellandi d'argento: "A Parigi per il gradino più alto" - Dopo l’oro di Odette Giuffrida nei 52 kg e l’argento di Assunta Scutto nei 58 kg, l’Italia conquista la terza medaglia ai Mondiali in corso ad Abu Dhabi grazie ad Alice Bellandi. La 25enne bresciana d ... gazzetta