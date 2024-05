Jovetic | Carriera? Orgoglioso - con un dispiacere Richiesta all’Inter

(Di giovedì 23 maggio 2024)sarà protagonista della finale di UEFA Europa Conference League tra Fiorentina e Olympiakos, mercoledì prossimo, con la squadra greca. L’ex attaccante dei viola, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, ricorda come poteva tornare a Firenze nel periodo. L’EX – L’esperienza di Stevannon è stata certo fortunata. In trentatré presenze nello spazio di un anno e mezzo, dal 2015 a gennaio 2017, ha segnato appena sette gol. Non risultando, peraltro, granché utile alla causa dopo un discreto inizio. Ora ricorda quel periodo, con unaparticolare da quel periodo: «C’era la possibilità di tornare alla Fiorentina? Penso ci sia stata un po’ di storia. Non ricordo precisamente che anno era, forse quando eroma non sono sicuro. Alla fine non si è fatto e mi dispiace, perché stavo bene e mi sentivo bene. Sono amato da tutti, penso di aver dato tanto alla Fiorentina».

