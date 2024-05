Jovanotti rivede la luce dopo l’incidente in bici - pronto a tornare in tour nel 2025 e presenta il logo di Pala Jova | Ora cominciamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per l’ultima puntata di “Viva Rai2” è apparso sorridente e rilassato al fianco dei suoi amici Fiorello e Amadeus, compagni di avventura dai tempi di Radio Deejay.sta lottando contro il tempo per recuperare le conseguenze fisiche delindello scorso luglio a Santo Domingo. Una fatalità che ha spostato tutti i suoi progetti live e discografici. Piano piano il cantautore sta recuperando forze ed energie tanto da aver comunicato ufficialmente sui social il suo ritorno sui palchi di tutta Italia con “”, in arrivo nel. Unsemplice che ricrea unafitta e poche parole che hanno riacceso le speranze dei suoi fan: “Ora”. A breve sicuramente saranno ufficializzate le date e gli appuntamenti live. In questi mesiha anche raccolto le idee per un nuovo progetto discografico. Insomma la macchina del vulcanico ‘’ si sta riattivando e sarà un piacere applaudirlo alzzetto per uno show che si preannuncia già spettacolare.