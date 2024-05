Italia - ecco i 30 convocati per il raduno | ci sono Calafiori e Fagioli Out Locatell - Politano e Immobile

Italia, i 30 convocati di Spalletti verso Euro 2024: la lista ufficiale - Luciano Spalletti , ct dell'Italia, ha stilato l'elenco dei trenta preconvocati in vista degli Europei di Germania. Si tratta della lista di giocatori scelti per il raduno di Coverciano. Prima chiamata per Calafiori, seconda ... corrieredellosport

Ilaria Salis agli arresti domiciliari a Budapest con il braccialetto elettronico - ... raduno che ogni anno celebra la resistenza dei militari nazisti tedeschi e dei loro alleati ... l'atteggiamento di altri esponenti della maggioranza, tra cui il presidente dei senatori di Forza Italia, ... ottopagine