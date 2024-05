Ita-Lufthansa | i dubbi di Bruxelles | Pochi progressi - confronto lento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Disponibilità a trattare sugli slot di Milano Linate, ma ferma volontà di procedere sulle tratte con il Nord America anche perché si tratta dei voli più remunerativi per le compagnie.e il Mef hanno presentato ieri alla Commissione europea un pacchetto "più esteso" di impegni per ottenere il via libera alle nozze con Ita. Da parte Ita-si cerca in ogni modo di convincere la Direzione generale della Concorrenza ad approvare l’accordo siglato un anno fa, ma finora non si è riusciti a dissolvere il timore della commissaria Margrethe Vestager che la fusione peggiori il servizio offerto e alzi le tariffe del 10% in ragione della situazione quasi monopolistica a Linate. La volontà della Commissione europea sarebbe quella di arrivare entro i primi giorni di giugno con un’idea chiara sulla decisione da prendere mentre il termine ultimo per l’annuncio del verdetto è il 4 luglio.