Isola dei Famosi puntata 22 maggio | poche dinamiche - eliminato e nominati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladel 22dell'deiè stata caratterizzata dae molti blocchi creati ad hoc solo per «allungare il brodo». Si è cominciato con la prova della Salvation. I tre concorrenti inon hanno scoperto l'esito del televoto. L'unico a salvarsi è stato Aras Senol, mentre Artur Dainese e Greta Zuccarello si sono sfidati in un televoto flash, il cui esito è stato comunicato sul finire della. I due sfidanti si sono cimentati in un confronto faccia a faccia, durante il quale si sono detti tutto quello che pensano l'uno dell'altra. Secondo Artur Greta è una manipolatrice, che non dà una grande mano al gruppo, mentre secondo la Zuccarello Dainese è un po' incattivito nei suoi riguardi senza un reale motivo. "Greta è venuta a fare la sua vacanza, non la sua esperienza personale"Artur ?? Greta #pic.twitter.com/dEvUZUE9An — L'dei(@Dei) May 22, 2024 Spazio, poi, alle emozioni, Khady Gueye si è cimentata nel Ponte delle Emozioni.