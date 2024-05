Isola dei Famosi 22 maggio | nominati - eliminato e il nuovo leader

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cosa è successo nella decima puntata dell’dei2024, quella di mercoledì 22? A rischio eliminazione erano in tre: Aras Senol, Artur Dainese e Greta Zuccarello. Il primo ad essere salvato dal pubblico è stato l’attore turco. E’ stato quindi aperto un televoto flash per l’eliminazione definitiva fra Greta Zuccarello e Artur Dainese e a dover lasciare l’Honduras subito prima della semifinale è Greta Zuccarello. Molto sorpresa la reazione di Artur Dainese quando ha saputo di essere distato salvato dal pubblico. Greta Zuccarello dà il bacio di Giuda a Dario Cassini. Durante la serata c’è stato spazio anche per l’inutile ponte delle emozioni della povera Khady Gueye, sacrificata sull’altare della caccia a degli ascolti meno disastrosi rispetto alla puntata precedente. Le polemiche principali durante la puntata hanno riguardato ladi settimana Karina, che secondo molti naufraghi non è capace di svolgere il ruolo di guida del gruppo.