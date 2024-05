Isola dei Famosi 2024 - Valentina Vezzali contro Matilde Brandi | non sei stata una vera amica | Video Mediaset

(Di giovedì 23 maggio 2024) A L’deiè il momento di. L’ultima eliminata dell’ha qualcosa da dire alla sua “ex”. Cosa è successo?attaccaa L’deidopo essereeliminata da L’deidallo studio si scaglia: «sono una persona che quando perde non ho mai nascosto il mio dispiacere, ma oggi sono qui felice perchè ho vissuto un’esperienza bellissima. Detto questo: durante il viaggio ho avuto modo di riflettere e devo dire cheseila persona che mi ha fatto soffrire di più. Sin da subito ho creduto in un’amicizia che potesse continuare anche dopo l’, ma ho dovuto ricredermi perchè settimana scorsa quando avevo tuttitu mi hai abbandonato. Questo non lo reputo amicizia e nemmeno rispetto umano». La ballerina e showgirl dalla Palapa replica: «sono felice che sei a casa, sapevo che tu avresti riflettuto.

