Iraele | negoziatori proseguano colloqui

(Di giovedì 23 maggio 2024) 9.00 Nella notte il gabinetto di guerra israeliano ha ordinato alla squadra negoziale di "continuare i negoziati per la restituzione degli ostaggi",si legge in una nota dell'ufficio del premier Netanyahu. Il gabinetto di guerra ha approvato all'unanimità le nuove linee guida per iisraeliani nel tentativo di rilanciare isu un accordo di tregua con Hamas,riporta il sito Walla senza fornire dettagli. I mediatori egiziani stanno sondando il terreno per vedere se riescono a riavviare negoziati indiretti tra le parti.