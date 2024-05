Inzaghi viaggia a ritmi altissimi con l’Inter | numeri e ambizioni da top!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Simoneha coronato il suo percorso concon la vittoria del primo scudetto da allenatore. Il tecnico piacentino, dopo la conquista della seconda stella, non si pone limiti e guarda a nuovi traguardi da raggiungere con i nerazzurri. IL CORONAMENTO – Simoneaveva già ampiamente dimostrato la sua capacità di far giocarein maniera brillante ed esteticamente apprezzabile. Ciò che gli era mancato, negli scorsi anni, non era stata neanche la conquista di trofei con i nerazzurri, dati i 5 trionfi registrati nelle prime due stagione a Milano. Il fattore che spingeva una parte dei tifosi e della stampa a storcere il naso sulla sua adeguatezza a rivestire l’incarico di allenatore delera il fatto di non aver conquistato la vittoria della Serie A, mancata nel primo anno in nerazzurro solo all’ultima giornata. Ecco che, il trionfo ottenuto nell’attuale stagione rappresenta il coronamento ideale di un percorso in cui all’anima estetica si unisce quella vincente.