Installare il Google Play Store in Windows 11

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con le ultime versioni di11 e con i nuovi aggiornamenti rilasciati daper il suopossiamo finalmente scaricare le app e i giochi di Android direttamente sul PC, senza nessun tipo di emulatore o senza dover seguire procedure assurde o difficili. Nei seguenti capitoli possiamo vedere insieme cosa fare perilcon tutti i giochi e le app Android su11 utilizzando la procedura ufficiale prevista da Microsoft e da. Per completezza vi mostreremo anche i metodi alternativi per far partire i giochi e le app mobile su PC, così da avere sempre un'alternativa da usare per le app preferite. LEGGI ANCHE -> Giochi più belli con grafica super per Android e iPhone (gratis) 1) Requisiti di virtualizzazione Prima di iniziare c'è un requisito che deve essere soddisfatto per poter avviare qualsiasi metodo di emulazione previsto dalla guida, ossia che sia abilitata la virtualizzazione hardware, attivabile da BIOS/UEFI.