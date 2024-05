Inquinamento in Italia - nuovi dati confermano situazione critica | migliaia di morti ogni anno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 15:33 L’ultimo rapporto MobilitAria, presentato dai ricercatori del Kyoto Club e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), fornisce un quadro dettagliato sullo stato dell’atmosferico nelle cittàne nel corso dell’ultimo. Lo studio offre, non solo una panoramica dei livelli diregistrati, ma anche una valutazione delle L'articolo proviene da Il Difforme. .

I gommisti non sono tutti uguali. C'è chi gonfia gli pneumatici d'aria e chi di sicurezza - ... giovane imprenditore al volante dell'area commerciale per il nord Italia dell'impresa di famiglia, ...minor necessità di produrre nuove gomme e dunque meno consumo di materie prime meno inquinamento. ... stradafacendo.tgcom24

Stasera visibile il trenino Starlink in Italia. Ecco come vederlo ad occhio nudo - ...la possibilità di osservare il passaggio dei satelliti Starlink quando sono visibili dall'Italia. ... Quando vedete queste 'belle lucine' in cielo, ricordate che sono una forma di inquinamento. Sono l'... passioneastronomia