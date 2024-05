Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’5.0 rappresenta la nuova frontiera dellale, dove l’innovazione tecnologica si coniuga con una maggiore attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Tra le tecnologie emergenti che stanno ridefinendo il panoramale, lae l’intelligenza artificiale (IA) giocano un ruolo centrale. Vediamo come queste due forze si integrano per promuovere unapiù pulita e intelligente.: Precisione ed Ecologia Lasi distingue per la sua capacità di incidere materiali senza il bisogno di consumabili come inchiostri o solventi, riducendo quindi i rifiuti e l’impatto ambientale. Questa tecnologia utilizza un fascio di luceper creare marcature precise e durature su una vasta gamma di materiali, dalla plastica ai metalli. LASIT, azienda italiana leader nel settore, ha dimostrato come lapossa migliorare la tracciabilità e conformità dei prodotti, un fattore cruciale in settori come l’automobilistico e quello medicale.