Incongruenza di genere - le associazioni manifestano davanti all’Aifa | Non togliete la triptorelina ai nostri ragazzi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Organizzato un presidio fuori dall’Agenzia, che sta lavorando a nuove linee guida, per dire no a chi vorrebbe smettere di somministrare il farmaco che interrompe la pubertà.

Le storie di ragazzi e ragazze trans in crisi senza triptorelina: dov'è il loro diritto alla salute - "Se mi torna il ciclo io mi uccido! ", ha detto C. alla sua mamma, lasciando l'ambulatorio di incongruenza di genere dove si erano recati per la visita di routine. C. si aspettava che gli avrebbero aumentato la dose minima di testosterone che prende già da un po' e ovviamente si aspettava che ... ilfattoquotidiano

La salute di giovani transgender in mani transfobiche - Le persone adolescenti Tgd possono provare una intensa sofferenza a causa della loro incongruenza di genere, sia psicologica che fisica. Il disagio psicologico sembra derivare in gran parte dal ... scienzainrete