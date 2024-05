Incidente sul lavoro - frana la strada e viene travolto dai detriti | ferito un operaio

(Di giovedì 23 maggio 2024)ladurante i lavori e unrimanesule tragedia sfiorata questa mattina in via Vaccarella, al quartiere Carbonara di Bari. Mentre erano in corso delle.

Airbag difettosi, associazioni di categoria: "Situazione allarmante anche per tanti automobilisti piacentini" - AUDIO - ...raccomandate si parla anche di pericolo di morte per conducente e passeggeri in caso di incidente. ... Poi c'è il problema su come fare per recarsi al lavoro. Inoltre allarmano anche i tempi lunghi, ...

Incidente nel cantiere della metro, in miglioramento le condizioni dei due operai feriti: la dinamica - La dinamica dell'incidente L'ipotesi più plausibile è che si sia verificato un guasto al sistema ... Restano il dolore e l'indignazione per l'ennesima tragedia sul lavoro ...