Incidente mortale a Manerbio - auto viene tamponata e si schianta contro un pullman | una donna perde la vita

(Di giovedì 23 maggio 2024)(Brescia), 23 maggio 2024 – Gravissimooggi pomeriggio, poco prima delle 14, a. Lungo la strada per Leno, all’altezza del cavalcavia, unadi 64 anni è morta nello sdella suacon un. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, duesi sono tamponate. La vettura che è stata, guidata dalla vittima, è andata a sbattere frontalmenteunche stava transitando nella corsia opposta. A bordo c’erano venti passeggeri, tutti illesi. Nulla da fare, invece, per la 64enne che è morta sul colpo. Lievemente ferito il conducente del, che se la caverà con un trauma alla mano. Illeso il 20enne che era alla guida della macchina che ha dato il via alla sequenza fatale. Sul posto l’medica, l’infermieristica, due ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale .

