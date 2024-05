Incidente in moto a Napoli - muore il produttore di Gomorra Di Vai - una vita da romanzo

(Di giovedì 23 maggio 2024) La suaera un, dannazione e riscatto, raccontata anche in un libro dal titolo che oggi rende ancora più tristi: ‘Non mi avrete mai’. Si è arreso invece Gaetano Di Vaio, 56 anni, napoletano,e attore, sceneggiatore, un pezzo importante del celebrato cinema napoletano di questi ultimi venti anni. Da una settimana era in gravissime condizioni all’ospedale di Giugliano dopo uncon il suo scooter nella notte della periferia. Era anche un bravo interprete, Gaetano, con quella faccia simpatica, il sorriso sfrontato e l’inconfondibile voce roca. Giusto dieci anni fa interpretò ‘O Baroncino’ nella prima travolgente stagione disu Sky di cui fu. Di Vaio, dopo un’adolescenza a dir poco difficili, tra droga e detenzione, attraverso il cinema era diventato un imprenditore culturale.

