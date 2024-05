Incidente cantiere metro - Nappi Lega | vicinanza ai familiari della vittima e ai due lavoratori feriti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024)): “Profondamente addolorati e costernati per l’ennesimo dramma, la morte di un operaio 63enne” “Profondamente addolorati e costernati per l’ennesimo dramma, la morte di un operaio 63enne e il ferimento di due suoi colleghi. Per far fronte a un’emergenza che solo in Campania fa piangere oggi la sedicesimadall’inizio dell’anno, bisogna proseguire compatti per centrare l’obiettivo comune fissato dal Governo nazionale: basta morti sul posto di lavoro. Ciò si costruisce anche con maggiori e più costanti controlli, pure rispetto allo stato delle attrezzature e dei mezzi da utilizzare. Siamo vicini alla famiglia di Antonio Russo per la perdita del loro caro, e ai due operai rimastisperando che possano ristabilirsi presto”. Lo afferma Severino, capogrupponel Consiglio regionaleCampania. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.