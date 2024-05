Inchiesta sulle stragi del 1993 L’Arma si smarca dalla Procura | Mori ha dato lustro all’istituzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) La nuova indagine che investe il generale Marionon smette di far discutere. Il comando generale deldei carabinieri, con un intervento che ha pochi precedenti, manifesta "vicinanza nei confronti di un ufficiale che, con il suo servizio, ha resoin Italia e all’estero, confidando che anche in questa circostanza riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati". Un comunicato che nonostante la premessa – "pieno rispetto del lavoro dell’Autorità Giudiziaria" – suona come un’ulteriore frattura con ladi Firenze che, nell’ambito dell’sui mandanti esterni a Cosa Nostra che avrebbero beneficiato della situazione politica creatasi dalledi Roma, Firenze e Milano del, ha recapitato all’ex numero uno del Sisde un avviso a comparire con dentro le accuse di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico.