Inchiesta Liguria - Giovanni Toti risponde ai pm | interrogatorio fiume

Genova, cominciato l'interrogatorio a Giovanni Toti - E' cominciato alle 11 nella caserma della Guardia di Finanza del porto di Genova l'interrogatorio del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, coinvolto nell'inchiesta per presunta corruzione. Con lui il suo legale Stefano Savi. Sono presenti i giudici Federico Manotti e Luca Monteverde oltre al procuratore aggiunto Vittorio Ranieri ... 104news

Corruzione, in corso l'interrogatorio di Toti nella caserma della Finanza in porto - ... sospeso e agli arresti domiciliari dallo scorso 7 di maggio con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta delle procure di Genova e La Spezia. Toti in queste ore viene sentito non in procura ... sanremonews