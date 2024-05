Inchiesta Liguria - atteso l’interrogatorio di Tot - si pensa alle dimissioni Il punto sulla situazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giovanni Toti, governatore della, agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio, si prepara a difendersi dgravi accuse mosse nei suoi confronti. Accompagnato dal suo avvocato Stefano Savi, oggi 23 maggio affronterà i magistrati genovesi Luca Monteverde e Federico Manotti. Questo importante confronto, previsto per le 11 in Procura, potrebbe segnare una svolta sia sul piano giudiziario che politico. In attesa dei nuovi interrogatori di Aldo e Roberto Spinelli, gli avvocati hanno chiesto una valutazione psichiatrica del primo, definito dal figlio “ingestibile” dopo la morte della moglie. Rimane il giallo sulle trascrizioni. Alla Camera, il ministro Matteo Salvini ha auspicato l’importanza di non bloccare i lavori nei cantieri a Genova, molti dei quali sotto il mirino delle indagini. Il silenzio iniziale e la svolta odierna Neldi garanzia davanti al giudice Paola Faggioni, Toti aveva scelto il silenzio.

Sarà interrogato dai pm giovedì 23 maggio il governatore della Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da due settimane con l’accusa di corruzione. Il presidente della Regione si era avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio di garanzia di fronte alla gip Paola Faggioni, ma in seguito – attraverso il suo avvocato Stefano Savi – si era dichiarato disponibile a essere sentito dai sostituti procuratori titolari dell’indagine, Federico Manotti e Luca Monteverde, una volta terminata la lettura degli atti depositati a sostegno della richiesta di misura cautelare (otto faldoni per un totale di oltre novemila pagine). ilfattoquotidiano

Proseguono le indagini nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria, che ha portato agli arresti domiciliari il presidente, attualmente sospeso, della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme all’imprenditore Aldo Spinelli, al capo di gabinetto Matteo Cozzani, e all’ex presidente del porto di Genova Paolo Emilio Signorini, l’unico a trovarsi in carcere. quifinanza

