(Di giovedì 23 maggio 2024) Prende il via la nuova era dell'identità digitale europea, una sorta dicomunitario unico per tutti i cittadini dei Paesi membri per accedere in maniera semplice e sicura a una serie potenzialmente infinita di servizi online. Sono entrate inlunedì (20 maggio) le nuove norme.

In vigore lo Spid europeo: cosa cambia e i prossimi passi - In vigore lo spid europeo: cosa cambia e i prossimi passi - Prende il via la nuova era dell'identità digitale europea, una sorta di spid comunitario unico per tutti i cittadini dei Paesi membri per accedere in maniera semplice e sicura a una serie ... europa.today

IT Wallet, in vigore la legge europea - IT Wallet, in vigore la legge europea - Con la nuova normativa i wallet elettronici diventano obbligatori in tutta Europa, ma l'Italia sembra per una volta persino in anticipo sui tempi previsti. tecnologia.libero

L'innovazione dell'identità digitale in Europa: l'Italia guida con l'IT Wallet - L'innovazione dell'identità digitale in Europa: l'Italia guida con l'IT Wallet - Grazie al sistema dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati, allo spid e alla Carta d’identità elettronica ... Il nuovo quadro normativo europeo Il 20 maggio è entrata in vigore una nuova ... informazione