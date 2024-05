Imporre i formaggi nelle box di benvenuto sui Frecciarossa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Preghiera al ministro Lollobrigida perché imponga ilbox didei. (Che già chiamarle box è antipatriottico: in italiano sono scatole!). Salgo sulBologna-Roma e subito mi omaggiano di una scatolina. Che conterrà mai? Cibo estremo? Magari, la apro e trovo due dolciumi, come se gli italiani non fossero sufficientemente sovrappeso e diabetici. Capisco che non tutti sognino, come me, di trovarci un salamino di cinghiale, ma perché nienteo? L’Italia è il paese dei, ne ha perfino più della Francia! Isono tradizione e sono promozione dei territori, ogni regione ha i suoi e sono tutti buoni, si potrebbe pensare a un’alternanza, ogni settimana uno diverso dall’asiago al ragusano passando ovviamente per i vari grana (parmigiano, padano, trentino, lodigiano...). Preghiera al ministro Lollobrigida: non insista a volernei ristoranti che sono imprese private, cominci coiche sono di Trenitalia dunque dello Stato.