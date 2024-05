Imbarchi festival - in Fortezza anche Rocco Papaleo e Giobbe Covatta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 23 maggio 2024 – AllaMedicea di Arezzo debutta “– Teatro, Musica e Incontri”, tre giorni di spettacoli, concerti e laboratori, sotto la direzione artistica de La Filostoccola, che porta ad Arezzo, tra gli altri,. Un ricco calendario di eventi caratterizza il nuovocurato dalla Compagnia La Filostoccola che avrà luogo venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio 2024 presso la meravigliosaMedicea di Arezzo. Ilnasce dalla felice collaborazione della Compagnia con Fondazione Guido d’Arezzo, che ha scelto di sostenere l’impresa e collaborare con La Filostoccola per rendere più ricca l’estate aretina e accrescere gli eventi della rassegna “Estate in”, curata dalla Fondazione stessa. “– Teatro, Musica e Incontri”, come da titolo, si caratterizza per la multidisciplinarietà degli appuntamenti, e prevede spettacoli in pomeridiana per bambini e ragazzi, spettacoli musicali, concerti e tre grandi serate con big della scena teatrale comica italiana, oltre a due percorsi di formazione rivolti ai giovani.