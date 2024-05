Ilary Blasi rilancia i colori fluo per l’estate (che tarda ad arrivare) - ilary blasi rilancia i colori fluo per l’estate (che tarda ad arrivare) - Dato il maltempo di questi giorni, ilary blasi ha ben pensato di rilanciare i colori fluo, accesi e sgargianti, perfetti per le calde giornate di sole ... fanpage

Netflix ha sborsato oltre 2 milioni di euro per la ‘verità’ di Ilary Blasi - Netflix ha sborsato oltre 2 milioni di euro per la ‘verità’ di ilary blasi - Ogni verità ha un prezzo e quella di ilary blasi è altissimo. Un po’ per caso ci siamo imbattuti nei costi di Unica, il documentario di Netflix prodotto da Banijay. Ebbene la piattaforma streaming per ... davidemaggio

Ascolti tv del 22 maggio, "L’isola dei famosi" continua a crollare - Ascolti tv del 22 maggio, "L’isola dei famosi" continua a crollare - Continua a cadere sempre più in basso "L'isola dei famosi", in cui ormai il reality condotto da Vladimir Luxuria non riesce più ad avvicinarsi neanche ai due milioni di telespettatori. news.fidelityhouse.eu