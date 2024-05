Ilaria Salis lascia il carcere - soldi arrivati e domiciliari accordati | ora è in albergo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024)hato ilungherese ed è stata trasferita aidove resterà fino alla fine del suo processo. Una scarcerazione molto dibattuta e commentata, ma poco propagandata mediaticamente nel suo atto finale, con i familiari che – riferisce tra gli altri il sito di Today – «hanno preferito non fare vedere alla stampa il momento in cuiva il. Scelta dovuta al fatto che temono per la sicurezza della donna».hato il: è aicon braccialetto elettronico Dunque, lahato ilda un’uscita secondaria per evitare telecamere e giornalisti, e da adesso in poi indosserà il braccialetto elettronico in questa fase. Per domani è attesa l’udienza del processo, nel quale la maestra 39enne è accusata di aver partecipato al pestaggio di alcuni estremisti di destra durante una manifestazione a Budapest l’11 febbraio 2023.