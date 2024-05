Ilaria Salis ha lasciato il carcere per i domiciliari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) –, dopo 466 giorni di custodia cautelare, haquesta mattina il cacere ungherese dove si trovava detenuta per raggiungere l’abitazione nella quale dovrà scontare ie restare fino alla fine del processo.hailda un’uscita secondaria per evitare telecamere e giornalisti e indosserà il braccialetto elettronico in questa fase. Per domani è attesa una nuova udienza del processo, nel quale è accusata di aver aggredito alcuni partecipanti di una manifestazione neonazista a Budapest l’11 febbraio 2023, nel corso della quale sono previste le prime testimonianze relative all’episodio in questione. Questa volta, quindi, potrà entrerà in aula nel tribunale di Budapest senza manete e catene com’è accaduto fino a ora. Da oggi, inoltre, potrà anche lavorare alla campagna elettorale per la sua candidatura alle europee con Avs. “Siamo felici e ancora più convinti della scelta di candidarenelle nostre liste che ha dato un ulteriore contributo a questa battaglia per i diritti e la democrazia.