Il video dell’uomo che a Campiglia Marittima cuoce in strada un gatto è del 2020

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il 22 maggio 2024 è stato pubblicato su Facebook unche ritrae un uomo cheun animale su un fuoco improvvisato in, mentre una donna gli grida in italiano che in Italia non si mangiano i gatti. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Immigrato africano cucina unper, in Italia. Una coraggiosa donna italiana lo affronta». Lo stesso contenuto è stato diffuso anche su X. Si tratta di una notizia vecchia, presentata in maniera fuorviante, cioè senza il contesto necessario alla sua comprensione. Ilè reale, ma non mostra una scena verificatasi a maggio 2024. Il filmato è stato originariamente pubblicato su Facebook il 30 giugnoe, come riportato all’epoca da diverse testate locali e nazionali, mostra un ventenne originario della Costa d’Avorio che nei pressi della stazione di(in provincia di Livorno)alla brace unmorto.