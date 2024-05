Il trucco smart per fare bene la codina all’eyeliner

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chiunque ami ilgrafico lo sa: disegnare ladell’eyeliner richiede concentrazione, precisione e tutto il tempo necessario. Per ottenere l’effetto giusto, infatti, è necessario uno studio attento dell’occhio, per assicurarsi di direzionare correttamente il tratto, rendendolo appuntito quanto basta. Un’operazione non certo facile: tra sbavature e risultati asimmetrici,ladell’eyeliner richiede moltissima attenzione ai dettagli. E, a volte, non è nemmeno sufficiente. Rinunciare al perfetto cat-eye, però, non è un’opzione, soprattutto per i beauty addicted dei social. Su Instagram e TikTok, infatti, è diventato virale un beauty hack che sembra semplificare la realizzazione dell’eyeliner, assicurandosi linee precisissime e una massima tenuta. Merito della cipria e… del retro di un tubetto di crema.