Il Tettuccio deve restare aperto | Lavori urgenti per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Montecatini Terme, 23 maggio 2024 – Il consiglio comunale è concorde sulla necessità di tenereil, in attesa di interventi straordinari di manutenzione. Le transenne impediscono l’accesso alle zone che potrebbero essere rischiose, ma questa situazione, come riconosciuto da tutti, non può durare in eterno. Per evitare i problemi di agibilità, legati soprattutto alle infiltrazioni d’acqua piovana, serve un’opera di impermeabilizzazione del tetto. Il costo complessivo di questo e altri interventi si aggira intorno ai 200mila euro, più Iva. A che punto è la ricerca delle risorse? La società Terme è in grado di coprire in parte l’intervento richiesto, grazie alle spese straordinarie che autorizza il concordato preventivo. Servono però ancora altri soldi e la proprietà, Regione e Comune, lavora per trovare una soluzione. "Nessuno si sogna di chiudere il– ha risposto martedì sera in consiglio comunale l’amministrazione – Siamo tutti concordi sulla necessità di salvaguardare questo edificio e, quindi, di effettuare inecessari.