Il tesoro di Messina Denaro - i Ros | Sequestrati 250 milioni tra titol - immobili e contanti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Secondo quanto riferito dal comandante dei Ros Vincenzo Molinese durante la cerimonia per il 32esimo anniversario della strage di Capaci, "finora sono statiben 250, tra aziende,i,riferibili a Matteo". Dopo il suo arresto e la morte, avvenuta nel settembre 2023, i Carabinieri continuano a cercare il '' dell'ex boss di Cosa nostra. .

Incontro Yellen – Giorgetti sul sequestro degli asset russi. E Putin autorizza quello di beni americani - Incontro Yellen – Giorgetti sul sequestro degli asset russi. E Putin autorizza quello di beni americani - Gli Stati Uniti tornano a fare pressione sull’Europa perché vengano sequestrati gli asset russi depositati presso la belga Euroclear. Si tratta di poco meno di 200 miliardi di euro che Mosca ha scelto ... ilfattoquotidiano

Operazione Hidden Flight, sequestrato jet privato per frode - Operazione Hidden Flight, sequestrato jet privato per frode - SAVONA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Savona, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Savona, ha sequestrato un jet privato del valore di circa 10 ... notizie.tiscali

Terni. Blocco traffico ferroviario, il Pd: Umbria e Marche dimenticate dal governo - Terni. Blocco traffico ferroviario, il Pd: Umbria e Marche dimenticate dal governo - Dopo gli interventi dei parlamentari umbri del Partito Democratico, Anna Ascani e Walter Verini, il Pd di Terni ha diffuso una nota sempre in merito al blocco del traffico ferroviario ancora in corso. virgilio