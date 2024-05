Il tabellone di Sinner al Roland Garros | evitati tanti spauracchi - ma ogni partita sarà un’incognita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si è conclusa la cerimonia di sorteggio delprincipale di singolare maschile del2024 di tennis: l’azzurro Jannik, numero 2 del mondo, essendo accreditato della seconda testa di serie, era già certo di essere inserito nella parte bassa del main draw. Fato, almeno sulla carta, amico di Jannik, che ha evitato molte mine vaganti. La misura del possibile cammino dell’azzurro, però,data dalle sue condizioni fisiche, dato che nei tornei del Grand Slam si gioca al meglio dei cinque set. Per questo motivo, anche un match in cui sulla carta l’azzurro partirà favorito, potrebbe invece nascondere delle insidie. L’urna, però è stata benevola con l’azzurro, che dai quarti ai sedicesimi ha pescato sempre il peggio classificato tra i potenziali avversari del seeding. Nel primo turno l’azzurro affronterà lo statunitense Christopher Eubanks, ed in caso di successo se la vedrà al secondo turno contro il vincente tra il transalpino Richard Gasquet ed il croato Borna Coric.