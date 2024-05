Il tabellone del Roland Garros 2024 | l’avversario di Sinner e i primi turni degli italiani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sorteggiato ildel. Jannik, che nelle ultime ore ha confermato la sua presenza nel torneo che potrebbe valergli il numero 1 della classifica ATP, giocherà contro Chris Eubanks al primo turno. Nella sua parte dipresente Carlos Alcaraz, possibile avversario in semifinale, e Hubert Hurkacz, ipotetico rivale nei quarti. Evitata la ‘mina vagante’ Rafael Nadal che esordirà al primo turno contro Alexander Zverev. In totale novein: Musetti esordirà contro Galan (per lui possibile terzo turno contro Djokovic), mentre Arnaldi affronterà Arthur Fils, n. 29 del seeding., il primo turno(Ita) vs Eubanks (Usa) 29 Musetti (Ita) vs Galan (Col) Arnaldi (Ita) vs 29 Fils (Fra) Sonego (Ita) vs 17 Humbert (Fra) Cobolli (Ita) vs Q/LL Darderi (Ita) vs Hijikata (Aus) Nardi (Ita) vs WC Muller (Fra) Fognini (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned) Q Zeppieri (Ita)* *proveniente dalle qualificazioni, conoscerà venerdì il suo avversario Ilfemminile delPer quanto riguarda ilfemminile, sono 4 le azzurre al via.