Il Superbonus è legge | ok definitivo della Camera Foti | Chiusa la fallimentare stagione grillina

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Archiviata ladei bonus edilizi che ha messo in ginocchio le casse dello Stato. Via libera(105 voti favorevoli e 109 contrari) al decretosulsul quale il governo aveva posto la fiducia. Il testo, già approvato dal Senato il 16 maggio, diventa. Via liberaalLa principale novità riguarda le spese per ilsostenute dal primo gennaio 2024 (ora al 70% e nel 2025 scenderà al 65%), che potranno essere portate in detrazione in 10 anni anziché in 4. In ballo c’è un ammontare di detrazioni fruibili di quasi 12 miliardi tra il 2024 e il 2025. Viene allungata a 10 anni (dagli attuali 5) anche la detraibilità per il sisma.bonus e il bonus barriere. Quello che cambia per le banche è che dal 2025 tutti gli istituti finanziari non potranno più compensare i crediti delcon debiti previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pena il recupero del credito con interessi e una sanzione.