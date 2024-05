Il sindaco attacca il presidente di Serie A | Situazione ingestibile

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 23 maggio 2024) Duro colpo per il patron di una delle big della nostraA, attacco frontale da parte del primo cittadino. La stagione del Napoli è stata a dir poco disastrosa: i partenopei sono entrati nella storia come peggior squadra campione d’Italia nella storia dellaA. Una stagione iniziata male con Rudi Garcia, continuata peggio con l’avvento della gestione Mazzarri e infine terminata in modo anonimo con Calzona che non si è dimostrato in grado di saper dare quella sterzata in più necessaria alla squadra. Sul banco degli imputati è, ovviamente, finita la gestione del club da parte delDe Laurentiis: il patron dopo aver perso i principali artefici dello scudetto e cioè Giuntoli e Spalletti, ha deciso fondamentalmente di non sostituirli. Garcia non era un alternativa credibile per il Napoli e da lì in poi è divenuto tutto irrimediabile, con i calciatori comunque non esenti da colpe.