Il Sapore dell’Ingiustizia - il libro dell’ex Procuratore Guerriero

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 25 maggio presentazione del“Il” di Antonio Rosario Luigi, giàdella Repubblica. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Grottaminarda si terrà alle ore 17:00 nella bella cornice dei Giardini Pensili del Castello d’Aquino (in caso di pioggia si opterà per la Sala Consiliare). Nel volume edito da Historica, “Il”, l’autore racconta “Indagini su mafia, terrorismo e corruzione nell’esperienza di un Pm”, evidenziando l’importanza della giustizia attraverso chi è vittima. Con questoilvuole offrire un lascito alle nuove generazioni affinchè seguano l’esempio dei tanti magistrati che “hanno ostacolato fino all’estremo sacrificio il progetto eversivo del terrorismo, delle mafie e dei centri di potere corrotti, contrastando la presenza opprimente della criminalità su vaste aree del Paese per offrire una giustizia rispettosa dei valori costituzionali e vicina anche alle persone vulnerabili”.