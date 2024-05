Il ruolo della cantieristica navale nello sviluppo dell’eolico offshore galleggiante

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) La transizione energetica ed ecologica è, a tutti gli effetti, una nuova rivoluzione industriale. Per realizzarla, il tessuto imprenditoriale di ogni Paese deve prendere coscienza delle sfide presenti e future, mobilitando e convertendo risorse, materie prime e forza lavoro per il bene del Pianeta. Un esempio recente e incoraggiante è l’adesione di Fincantieri, principale gruppod’Europa, all’Associazione delle energie rinnovabili(Aero). L’Italia è tra i leader continentali nel navalmeccanico, nel metallurgico e nelle infrastrutture portuali: sono tutti punti di partenza che, secondo il Global wind energy council (Gwec), potrebbero rendere il nostro Paese il terzo mercato mondiale per quanto riguarda l’eolico(in mare), con ricadute positive anche a livello di occupazione. Questo modo innovativo (e pulito) di produrre energia, stima un reportCommunity floatingwind, potrebbe generare ventisettemila nuovi posti di lavoro nazionali entro il 2050.