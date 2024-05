Il redditometro e un governo Meloni che non sa che direzione prendere

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma 23 mag –sì, poi anche no, perché il premier Giorgiatira il freno a mano. Sul tema dell’inflazionato “grande fratello fiscale” si spacca la maggioranza. Tra chi cerca disperatamente di recuperare posizioni elettorali appartenenti al passato e chi fa fatica a mantenere una linea…, il passo indietro dellaNiente, dunque, e lafa un passo indietro: “Con questonon ci sarà nessun grande fratello fiscale”, dice il presidente del Consiglio, aggiungendo che “non vesseremo mai le persone comuni”, come viene riportato sull’Ansa. In video, dopo un confronto con il viceministro Maurizio Leo, il premier ribadisce che l’obiettivo sono i finti “nullatenenti che girano col Suv e vanno in vacanza con lo yacht”. Quindi, meglio sospenderlo. Ma l’indecisione della maggioranza sul tema è frutto di un problema molto più profondo, che dura da decenni.