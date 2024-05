Il Raggio di sole di Lastrucci sul red carpet con Sorrentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Prato, 23 maggio 2024 – L’alta moda italiana tutta made in Prato ha sfilato sul reddel festival di Cannes, in occasione della premiere del regista Paolocon il suo film in concorso «Parthenope». L’abitodi, indossato dalla modella Eliza Oynus, è stato ideato dalla stilista Eleonorache ha scelto per questa creazione di alta moda il tessuto ItacoTm, il nuovo cotone organico della filiera 100% italiana di Beste che prevede la rigenerazione dei campi di coltivazione abbandonati nel sud Italia. Una prima applicazione dell’ultimo ritrovato in casa Beste che appartiene al l gruppo Holding Moda. Come pure ad HModa appartiene Rilievi Group al quale la stilistasi è rivolta per impreziosire il ricamo fatto a mano del bustino con centinaia di cristalli. L’abito è stato realizzato dain collaborazione con la fashion project manager Silvia Franzoni.