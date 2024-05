Il punto del sindaco sulle Ztl | L’effetto di Area B e C sullo smog | cala più in città che nell’hinterland

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Anche provvedimenti territorialmente limitati possono produrre un miglioramento della qualità dell’aria. E, nonostante tutto, nonostante l’opinione comune, oggi si respira meglio di vent’anni fa, sebbene non basti e non ci si possa accontentare. Il rinvio di alcuni divieti di ingresso inB e C – infine – è stato deciso per non lasciare nessuno senza alternative. In sintesi sono questi i tre messaggi rimarcati ieri dalGiuseppe Sala durante la diretta social dedicata alla zona a basse emissioni grande quasi come tutta lae alla congestion charge del centro. "I dati delle centraline Arpa – fa sapere Sala – dicono che fino al 2018 le concentrazioni di inquinanti dentro e fuori Milano sono diminuite alla stessa velocità. Dal 2018 le concentrazioni a Milanosono invece diminuite ad una velocità doppia rispetto all’hinterland. Questo non deriva da nessuna grazia che abbiamo ricevuto ma da azioni che abbiamo fatto con coraggio".