Il punto | che fine hanno fatto le coppie nate al GF Vip 5 - 6 e 7?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Tavassi e Micole e ancora: Daniele e Oriana o i Basciagoni e Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: tutto sul dopo GFscoppiate e ancora insieme: cosa è successo dopo il reality Grande Fratello Vip 5, 6 e 7? Due sononel cuore del GF Vip 5. Ci riferiamo ai Prelemi e la coppia dei Zengavò. Giulia Salemi e Pierpaolo al reality di Signorini si sono scambiati il primo bacio. Era Natale, il giorno di Santo Stefano e sotto al vischio è nato il loro amore che continua a distanza di anni e i due sono molto innamorati e apprezzati come coppia dai fan. Pochi mesi dopo, sempre nello stesso Grande Fratello Vip, sono nati gli Zengavò: Rosalinda e Andrea Zenga si sono detti “sì” e ha preso il via la convivenza e oggi i due si apprestano a diventare genitori. Sono felici e vivono il loro rapporto in armonia, col sostegno di fan entusiasti per la loro vita di coppia.