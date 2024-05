Il paradiso delle ostriche si trova in Irlanda Viaggio tra gli allevamenti dell’Isola di Smeraldo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tre milioni è il numero diprodotte in un anno. Venti è quellopersone che ci lavorano. Tre gli anni che impiega un’ostrica a crescere. Oltre cinquecentomila gli euro investiti per ammodernare le strutture dell’azienda. Sono i numeri sorprendenti di Carlingford Oyster Company, azienda con l'allevamento dipiù fiorente della costa irlandese. A capo dell'azienda c’è Kian Louët - Feisser, con quarant’anni di esperienza alle spalle: «Ho 55 anni e questo è l’unico lavoro che ho fatto nella mia vita. È un lavoro molto interessante perché, quando ho iniziato nessuno inera interessato al settore». Vedere un allevamento diè come fare un giro tra i filari di vite: le gabbie in cui vengono conservate in riva al mare sono messe in fila una dietro l'altra. Vengono lasciate lì per circa tre anni, in attesa che crescano, i gusci che inizialmente pesano 10 grammi arrivano a contare dai 60 ai 150 grammi.