Il mio spettacolo interrotto dalle ambientaliste Mi ha salvato Vannacci

Blitz di Ultima Generazione contro il conduttore della Zanzara: due attiviste interrompono lo spettacolo "Via Crux" al Teatro Gioiello di Torino. Secca la replica di Cruciani: "Parlo meglio io". ilgiornale

Blitz di Ultima Generazione contro il conduttore della Zanzara: due attiviste interrompono lo spettacolo "Via Crux" al Teatro Gioiello di Torino. Secca la replica di Cruciani: "Parlo meglio io". ilgiornale

"Il mio spettacolo a teatro interrotto dalle ambientaliste. Mi ha salvato il generale..." - Giustamente volevano vedere il mio spettacolo di cui avevano pagato il biglietto". E loro "A un certo punto sono scese e si sono sedute per terra. Io ho provato a ripartire con lo spettacolo. Ma ...

Giuseppe Cruciani durissimo contro Ultima Generazione: "Scendi, non rompere i co*** e vai aff***" - ... Afueraaa! Blitz degli eco vandali di Ultima Generazione durante lo spettacolo di Giuseppe Cruciani - Via Crux - al Teatro Gioiello di Torino. Due attiviste hanno interrotto lo show del conduttore ...