Il Manchester United è pericoloso - avverte il centrocampista del Manchester City Rodri

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-23 14:17:12 Il web non parla d’altro: Ildelsi aspetta che ilsia “” mentre la squadra di Erik ten Hag cerca vendetta nel secondo derby consecutivo della finale di FA Cup sabato. Ilkay Gundogan ha segnato due gol – incluso il gol più veloce di sempre nella finale, dopo 13 secondi – mentre ilha battuto lo2-1 nella finale della scorsa stagione vincendo la competizione per la settima volta. “Ricordo che Gundo segnò quel gol all’inizio della scorsa stagione, che ci diede le ali”, ha dettoal sito web del. “Era un buon modo per iniziare una finale ma, alla fine, ci siamo resi conto di quanto fosse dura. Era molto vicino. “Sarà sempre speciale contro ilin finale – per la gente, per la città, per l’atmosfera. Dobbiamo dare il massimo perché sappiamo che loro hanno faticato un po’ in classifica e non è così challenging lì, ma in finale saranno pericolosi”.